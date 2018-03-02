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З військової частини у Вінниці зникли таємні документи про мобілізацію

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Командування Повітряних сил ЗСУ розслідує зникнення таємних документів
Командування Повітряних сил ЗСУ розслідує зникнення таємних документів / Фото з вільних мереж

З однієї із військових частин Вінниці зникла секретна документація. За цим фактом розпочало розслідування Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що за фактом відсутності документу з грифом таємності у Командуванні Повітряних Сил проводиться службове розслідування.

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Зазначимо, що тим часом в ухвалі Вінницького міського суду від 20 лютого мовиться, що Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 422 КК України, щодо факту втрати матеріального носія секретної інформації.

Мовиться про спільний наказ Міноборони та Генерального штабу ЗСУ від 10 березня 2017 року № 1т/05 "Про затвердження тимчасової інструкції про порядок проведення бойової, мобілізаційної готовності, готовності до виконання функціональних завдань у військових організаційних структурах Міністерства оборони України та Збройних Силах України в особливий період".

Так, повідомляється, що 7 лютого у ході проведення загальної перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації за 2017 рік у режимно-секретному відділі управління захисту інформації Командування Повітряних сил ЗСУ виявлено відсутність матеріального носія секретної інформації.

Теги: Новини України Збройні Сили України Розслідування Вінниця Мобілізація
Джерело: 24 Канал
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