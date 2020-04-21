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      С Зеленским и главой МВД обсудят продолжение работы рынков: заявление Ермака

      - Читати новину українською
      Ринки / t1.ua

      Вопрос о продолжении работы рынков в Харькове и Одессе будет более серьезно обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым

      Про таку заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомив "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво Ляшко рекомендує заборонити роботу всіх ринків по Україні

      У пресслужбі Офісу президента повідомила, що відбулася селекторна нарада керівника ОП з главами обладміністрацій. Провів він його за дорученням Володимира Зеленського.

      Вони обговорили такі питання, як виконання рішень Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема, в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській і Закарпатській області. Голови ОДА відзвітували, що за станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їх регіонах закриті.

      Проте в Харкові і Одесі вони продовжують працювати, адже керівники зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття. "Ми піднімемо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – прокоментував Андрій Єрмак.

      Чому і коли ринкам дозволяли працювати?

      Після введення карантину в Україні заборонили роботу ринків. Однак 30 березня МОЗ видала постанову, яка дозволила функціонування продовольчих ринків. Однак для покупців і продавців ввели суворі карантинні обмеження.

      Умови, за якими могли працювати ринки:

      • зареєстрований оператор харчових продуктів;
      • маски та рукавиці – для покупців і продавців;
      • відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
      • один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
      • 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

      Однак люди не дотримувалися цих правил і вже 14 квітня Ляшко заявив, що ця постанова МОЗ втратила чинність. Це рішення головний санлікар пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".


      Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Новости Украины Министерство внутренних дел Торговля Офіс Президента Андрей Ермак
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