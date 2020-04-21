С Зеленским и главой МВД обсудят продолжение работы рынков: заявление Ермака
Вопрос о продолжении работы рынков в Харькове и Одессе будет более серьезно обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым
Про таку заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомив "Інтерфакс-Україна".
Цікаво Ляшко рекомендує заборонити роботу всіх ринків по Україні
У пресслужбі Офісу президента повідомила, що відбулася селекторна нарада керівника ОП з главами обладміністрацій. Провів він його за дорученням Володимира Зеленського.
Вони обговорили такі питання, як виконання рішень Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема, в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській і Закарпатській області. Голови ОДА відзвітували, що за станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їх регіонах закриті.
Проте в Харкові і Одесі вони продовжують працювати, адже керівники зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття. "Ми піднімемо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – прокоментував Андрій Єрмак.
Чому і коли ринкам дозволяли працювати?
Після введення карантину в Україні заборонили роботу ринків. Однак 30 березня МОЗ видала постанову, яка дозволила функціонування продовольчих ринків. Однак для покупців і продавців ввели суворі карантинні обмеження.
Умови, за якими могли працювати ринки:
- зареєстрований оператор харчових продуктів;
- маски та рукавиці – для покупців і продавців;
- відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;
- один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;
- 3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.
Однак люди не дотримувалися цих правил і вже 14 квітня Ляшко заявив, що ця постанова МОЗ втратила чинність. Це рішення головний санлікар пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".
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