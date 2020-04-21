Із Зеленським та головою МВС обговорять продовження роботи ринків: заява Єрмака

Питання про продовження роботи ринків в Харкові і Одесі буде більш серйозно обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим

Про таку заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака повідомив "Інтерфакс-Україна".

Цікаво Ляшко рекомендує заборонити роботу всіх ринків по Україні

У пресслужбі Офісу президента повідомила, що відбулася селекторна нарада керівника ОП з главами обладміністрацій. Провів він його за дорученням Володимира Зеленського.

Вони обговорили такі питання, як виконання рішень Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема, в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській і Закарпатській області. Голови ОДА відзвітували, що за станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їх регіонах закриті.

Проте в Харкові і Одесі вони продовжують працювати, адже керівники зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття. "Ми піднімемо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – прокоментував Андрій Єрмак.

Чому і коли ринкам дозволяли працювати?

Після введення карантину в Україні заборонили роботу ринків. Однак 30 березня МОЗ видала постанову, яка дозволила функціонування продовольчих ринків. Однак для покупців і продавців ввели суворі карантинні обмеження.

Умови, за якими могли працювати ринки:

зареєстрований оператор харчових продуктів;

маски та рукавиці – для покупців і продавців;

відстань між людьми – не менша, ніж 1,5 метра;

один покупець – на 20 квадратних метрах торгової площі;

3 метри – відстань між місцями торгівлі для ринків вихідного дня.

Однак люди не дотримувалися цих правил і вже 14 квітня Ляшко заявив, що ця постанова МОЗ втратила чинність. Це рішення головний санлікар пояснив "фактами зловживань органів місцевого самоврядування, коли вони відкривали ринки в антисанітарних умовах".



Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу