Саакашвили обвиняют в растрате государственных денег. Оппозиция считает дело несправедливым и политически мотивированным.

Кстати Саакашвили доставили в суд в Грузии: под зданием возникли столкновения

Митинг у суда

Сторонники Саакашвили собирались у суда с самого утра. Там установили большой экран, на котором будут транслировать выступление третьего президента Грузии в суде.

Один из лидеров оппозиции Леван Хабеишвили призвал полицию не мешать проведению акции. Он подчеркнул, что она будет мирной и без провокаций.

Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе отметил, что процесс будет "лакмусовой бумагой", на которой грузинское общество очень хорошо увидит, какие политические репрессии происходят против третьего президента.

Кстати, в прямом эфире слушания не будут транслировать.