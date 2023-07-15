На деятельность врачей, занимающихся Михеилом Саакашвили, жалуются власти Грузии. По их словам, врач, откомандированный Евросоюзом, стремился незаконно забрать образец анализов третьего президента Грузии.

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Хотел пронести анализы в ботинке

В публикации пенитенциарной службы Грузии выложили сообщение. Она сопровождается роликом, на котором можно увидеть, что врач якобы пытался вынести образец анализов Саакашвили в ботинке.

В ходе визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу образец, взятый у осужденного Михеила Саакашвили, и попытался вынести его в ботинке,

– подчеркивают в сообщении.

По сути, ролик демонстрирует задержание врача. Его попросили показать содержимое ботинка. Медицинский работник показал небольшой предмет. Именно он, убеждают грузинские власти, – содержал образцы анализов Саакашвили.

По данным службы, врачи получили разрешения на забор анализов. Но эту процедуру они должны были проходить в официальном порядке. В тексте, сопровождающем видео, даже пытаются оправдать свои действия. Мол, Саакашвили получал должную медицинскую помощь. В то же время отметили, что "не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии" обращение матери третьего президента Грузии. Она призвала допустить к сыну иностранных врачей.

Врачи Саакашвили вроде бы тайком выносят образцы анализов: смотрите видео

Напомним, что Михеил Саакашвили еще в сентябре 2021 года вернулся в Грузию. Его и арестовали местные власти. Против бывшего президента открыли ряд уголовных дел. Суд приговорил третьего президента Грузии к шести годам заключения.

Сам Саакашвили подчеркивает, что его арестовали по политическому обвинению. Кроме того, он несколько раз объявлял голодовку.

Сравнительно недавно общественность увидела, как выглядит Саакашвили. Он в ужасном состоянии. Пожалуй, именно это натолкнуло власти Грузии допустить, наконец, к нему врачей.