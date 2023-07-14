Уже обнародовали соответствующий проект постановления №9491, информирует 24 Канал. Напомним, что Саакашвили разрешили осмотреть польским врачам после шести месяцев задержки.
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Рада попросит президента Грузии помиловать Саакашвили
Так, Верховная Рада запланировала:
- призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к гражданину Украины Михеилу Саакашвили;
- обратиться к президенту Грузии с просьбой осуществить гуманитарный акт и помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние;
- обратиться в парламенты государств – членов Европейского Союза с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии гуманистического акта и помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека.
Отмечается, что широкое освещение в отечественных и мировых медиа информации об условиях содержания Саакашвили, а также соответствующие дипломатические сообщения побуждают Раду к безотлагательному реагированию на сведения о критическом состоянии здоровья Саакашвили.
Задержание Саакашвили: последние новости
- Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили смогут осмотреть польские врачи. В частности, они изучат его состояние и примут соответствующие решения по его лечению.
- Отметим, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили существенно ухудшилось. В правящей партии страны исключили проведение каких-либо консультаций по нему.
- Кстати, Владимир Зеленский отреагировал на ужасающее физическое состояние заключенного Михеила Саакашвили. Послу Грузии в Украине президент предложил вернуться в Тбилиси. В Грузии уже жалуются из-за заявления украинского лидера.
- Спасти Саакашвили может давление международного сообщества на грузинские власти, считает депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе.