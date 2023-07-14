Вже оприлюднено відповідний проєкт постанови №9491, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що Саакашвілі дозволили оглянути польським лікарям після 6 місяців затримки.

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Рада попросить президента Грузії помилувати Саакашвілі

Так, Верховна Рада запланувала:

закликати президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі;

звернутися до президента Грузії з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;

звернутися до парламентів держав – членів Європейського Союзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії гуманістичного акту та помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Зазначається, що широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Раду до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я Саакашвілі.

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