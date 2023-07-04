Таку думку 24 Каналу озвучила депутатка парламенту Грузії Хатія Деканоїдзе. За її словами, особливо санкції повинні застосувати до проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі, який має вплив на владу.
До теми Саакашвілі показав свій шокуючий стан: Зеленський викликає посла Грузії
Помста Іванішвілі
Хатія Деканоїдзе зазначила, що міжнародні партнери повинні тиснути на грузинську владу та Іванішвілі зокрема. Олігарх не бере на себе відповідальності, але фактично керує Грузією. Стан Саакашвілі – це особиста помста від Іванішвілі.
Міхеіл Саакашвілі має лише одне громадянство – українське. Тому президент Володимир Зеленський правильно відреагував на знущання над екслідером Грузії та викликав грузинського посла.
Дуже погано, що Грузія не приєднується до міжнародних санкцій проти Росії, на території країни багато російських громадян, грузинська влада не відпускає на лікування громадянина України. Звичайно, це впливає на наші відносини,
– підкреслила вона.
Депутатка грузинського парламенту наголосила, що не лише соратники Саакашвілі вимагають відпустити його на лікування, але й опозиція. На її думку, якщо світ запровадить санкції на Іванішвілі, це змінить ситуацію.
Вона додала, що 90% населення Грузії – проукраїнські та прозахідні громадяни. Вони щодня виходять на протести не лише через стан Саакашвілі, але й проти грузинської влади загалом.
Стан Саакашвілі: головне
- Третій грузинський лідер Міхеіл Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці, вперше від 1 лютого показав свій стан. Він дистанційно приєднався до судового засідання. Він дуже схуднув і у нього випирають ребра.
- Політик відповів на заяву лідерів "Грузинської мрії", зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі. Саакашвілі заявив, що глава парламенту Грузії повинен попросити вибачення перед євродепутатами, його родиною, Україною, що її громадянин опинився в цій ситуації, перед усіма грузинами.
- Після цього Міхеїл Саакашвілі підняв футболку, щоб показати свою фізичну форму. На фото помітно, що стан експрезидента Грузії суттєво погіршився. Він зауважив, що хоч і слабкий фізично, але всередині – дуже сильний та сміливий.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував та заявив, що Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.
- Український лідер вкотре звернувся до грузинської влади, закликав її повернути до України громадянина нашої держави Міхеїла Саакашвілі, адже йому необхідні належне лікування та догляд. Він також звернувся до партнерів України та попросив не ігнорувати цю ситуацію.