Таку думку 24 Каналу озвучила депутатка парламенту Грузії Хатія Деканоїдзе. За її словами, особливо санкції повинні застосувати до проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі, який має вплив на владу.

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Помста Іванішвілі

Хатія Деканоїдзе зазначила, що міжнародні партнери повинні тиснути на грузинську владу та Іванішвілі зокрема. Олігарх не бере на себе відповідальності, але фактично керує Грузією. Стан Саакашвілі – це особиста помста від Іванішвілі.

Міхеіл Саакашвілі має лише одне громадянство – українське. Тому президент Володимир Зеленський правильно відреагував на знущання над екслідером Грузії та викликав грузинського посла.

Дуже погано, що Грузія не приєднується до міжнародних санкцій проти Росії, на території країни багато російських громадян, грузинська влада не відпускає на лікування громадянина України. Звичайно, це впливає на наші відносини,

– підкреслила вона.

Депутатка грузинського парламенту наголосила, що не лише соратники Саакашвілі вимагають відпустити його на лікування, але й опозиція. На її думку, якщо світ запровадить санкції на Іванішвілі, це змінить ситуацію.

Вона додала, що 90% населення Грузії – проукраїнські та прозахідні громадяни. Вони щодня виходять на протести не лише через стан Саакашвілі, але й проти грузинської влади загалом.

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