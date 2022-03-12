Об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Он предупредил Владимира Путина, что Украина может стать его "славянским Афганистаном".

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Военная сила – ключ к свержению Путина

Саакашвили уверен, что санкциями Запада нельзя победить главу Кремля. Ключом к свержению путинского режима является только военная сила .

Санкции могут помочь, но сами по себе санкции не справятся. Путин не остановится, пока его не остановят,

– подчеркнул Саакашвили.

Экс-президент Грузии отметил важность закрытия неба над Украиной. На этот шаг Запад до сих пор не может решиться, опасаясь обострения напряженности.

По мнению Саакашвили, соответствующее решение – просто отсрочка неизбежного .

Кстати, почти 80% европейцев поддерживают санкции против России , которые ввели или могут ввести против государства-агрессора в результате войны.