Об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Он предупредил Владимира Путина, что Украина может стать его "славянским Афганистаном".
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Военная сила – ключ к свержению Путина
Саакашвили уверен, что санкциями Запада нельзя победить главу Кремля. Ключом к свержению путинского режима является только военная сила.
Санкции могут помочь, но сами по себе санкции не справятся. Путин не остановится, пока его не остановят,
– подчеркнул Саакашвили.
Экс-президент Грузии отметил важность закрытия неба над Украиной. На этот шаг Запад до сих пор не может решиться, опасаясь обострения напряженности.
По мнению Саакашвили, соответствующее решение – просто отсрочка неизбежного.
Кстати, почти 80% европейцев поддерживают санкции против России, которые ввели или могут ввести против государства-агрессора в результате войны.
По прогнозам Morgan Stanley, дефолт в России состоится 15 апреля. Однако Ярослав Железняк считает, что это может произойти и раньше.