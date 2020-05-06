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      Саакашвили могут назначить секретарем Национального совета реформ, – Бутусов

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      6 мая Саакашвили планируют назначить секретарем Национального совета реформ
      6 мая Саакашвили планируют назначить секретарем Национального совета реформ / slovoidilo.ua

      Президент 6 мая может издать указ о назначении Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ. Однако его полномочия на этой должности расширят. Саакашвили сможет участвовать в заседаниях правительства.

      Назначение Саакашвили на должность в Украине, вероятно, состоится уже 6 мая, сообщил в фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

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      6 мая ожидается указ президента о назначении Саакашвили секретарем Национального совета реформ, главой которого является Владимир Зеленский,
      – написал Бутусов.

      По его словам, президент расширит полномочия Саакашвили на этой должности. Политик будет иметь право участвовать в заседаниях Кабинета Министров. Также планируют уточнить периодичность проведения Нацсовета – минимум раз в месяц.

      Бутусов отмечает, что предыдущая должность, которую предлагали Саакашвили – вице-премьера – была официально выше, однако и теперь доступ к информационному пространству у политика будет хорошим.

      "Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики и неограниченные возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах", – добавил журналист.

      Бутусов отметил тот факт, что назначение состоится, несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине.

      Что известно о назначении Саакашвили

      • Политику сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.
      • Однако на встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой.
      • Бывший президент Грузии уверял, что президент Украины предложил ему вести переговоры с МВФ.
      • На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Там заявили, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.
      • По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривали вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".
      • Украинские СМИ также сообщали, что политик может получить должность в Нацсовете реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Деятельность Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СМИ Владимир Зеленский Реформы Михаил Саакашвили Новости политики
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