Саакашвили могут назначить секретарем Национального совета реформ, – Бутусов

Президент 6 мая может издать указ о назначении Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ. Однако его полномочия на этой должности расширят. Саакашвили сможет участвовать в заседаниях правительства.

Назначение Саакашвили на должность в Украине, вероятно, состоится уже 6 мая, сообщил в фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

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6 мая ожидается указ президента о назначении Саакашвили секретарем Национального совета реформ, главой которого является Владимир Зеленский,

– написал Бутусов.

По его словам, президент расширит полномочия Саакашвили на этой должности. Политик будет иметь право участвовать в заседаниях Кабинета Министров. Также планируют уточнить периодичность проведения Нацсовета – минимум раз в месяц.

Бутусов отмечает, что предыдущая должность, которую предлагали Саакашвили – вице-премьера – была официально выше, однако и теперь доступ к информационному пространству у политика будет хорошим.

"Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики и неограниченные возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах", – добавил журналист.

Бутусов отметил тот факт, что назначение состоится, несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине.

Что известно о назначении Саакашвили

Политику сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ . Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.

. Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Однако на встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой.

Бывший президент Грузии уверял, что президент Украины предложил ему вести переговоры с МВФ .

. На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Там заявили, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами .

. По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривали вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

от "Слуги народа". Украинские СМИ также сообщали, что политик может получить должность в Нацсовете реформ.



Деятельность Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала