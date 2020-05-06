Саакашвілі можуть призначити секретарем Національної ради реформ, – Бутусов

Президент 6 травня може видати указ про призначення Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради реформ. Однак його повноваження на цій посаді розширять. Саакашвілі зможе брати участь у засіданнях уряду.

Призначення Саакашвілі на посаду в Україні, ймовірно, відбудеться вже 6 травня, повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

Читайте також Саакашвілі: Зеленський днями назве мою нову посаду

Очікується указ президента про призначення Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є Володимир Зеленський,

– написав Бутусов.

За його словами, президент розширить повноваження Саакашвілі на цій посаді. Політик матиме право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів. Також планують уточнити періодичність проведення Нацради – щонайменше раз на місяць.

Бутусов наголошує, що попередня посада, яку пропонували Саакашвілі – віцепрем’єра – була офіційно вищою, однак й тепер доступ до інформаційного простору у політика буде хорошим.

"Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики й необмежені можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах", – додав журналіст.

Бутусов відзначив той факт, що призначення відбудеться попри потужну інформаційну атаку проросійських ЗМІ в Україні.

Що відомо про призначення Саакашвілі

Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ . Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.

. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду. Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.

Експрезидент Грузії запевняв, що президент України запропонував йому вести переговори з МВФ.

На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.

За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядали варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

від "Слуги народу". Українські ЗМІ й раніше повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу