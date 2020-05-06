Саакашвілі можуть призначити секретарем Національної ради реформ, – Бутусов
Президент 6 травня може видати указ про призначення Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради реформ. Однак його повноваження на цій посаді розширять. Саакашвілі зможе брати участь у засіданнях уряду.
Призначення Саакашвілі на посаду в Україні, ймовірно, відбудеться вже 6 травня, повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.
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Очікується указ президента про призначення Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є Володимир Зеленський,
– написав Бутусов.
За його словами, президент розширить повноваження Саакашвілі на цій посаді. Політик матиме право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів. Також планують уточнити періодичність проведення Нацради – щонайменше раз на місяць.
Бутусов наголошує, що попередня посада, яку пропонували Саакашвілі – віцепрем’єра – була офіційно вищою, однак й тепер доступ до інформаційного простору у політика буде хорошим.
"Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики й необмежені можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах", – додав журналіст.
Бутусов відзначив той факт, що призначення відбудеться попри потужну інформаційну атаку проросійських ЗМІ в Україні.
Що відомо про призначення Саакашвілі
- Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.
- Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.
- Експрезидент Грузії запевняв, що президент України запропонував йому вести переговори з МВФ.
- На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
- За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядали варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
- Українські ЗМІ й раніше повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.
Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу