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      Саакашвілі можуть призначити секретарем Національної ради реформ, – Бутусов

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      6 травня Саакашвілі планують призначити секретарем Національної ради реформ
      6 травня Саакашвілі планують призначити секретарем Національної ради реформ / slovoidilo.ua

      Президент 6 травня може видати указ про призначення Міхеїла Саакашвілі секретарем Національної ради реформ. Однак його повноваження на цій посаді розширять. Саакашвілі зможе брати участь у засіданнях уряду.

      Призначення Саакашвілі на посаду в Україні, ймовірно, відбудеться вже 6 травня, повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

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      Очікується указ президента про призначення Саакашвілі секретарем Національної ради реформ, головою якого є Володимир Зеленський,
      – написав Бутусов.

      За його словами, президент розширить повноваження Саакашвілі на цій посаді. Політик матиме право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів. Також планують уточнити періодичність проведення Нацради – щонайменше раз на місяць.

      Бутусов наголошує, що попередня посада, яку пропонували Саакашвілі – віцепрем’єра – була офіційно вищою, однак й тепер доступ до інформаційного простору у політика буде хорошим.

      "Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики й необмежені можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах", – додав журналіст.

      Бутусов відзначив той факт, що призначення відбудеться попри потужну інформаційну атаку проросійських ЗМІ в Україні. 

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.
      • Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.
      • Експрезидент Грузії запевняв, що президент України запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
      • За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядали варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Українські ЗМІ й раніше повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ЗМІ Новини України Володимир Зеленський Реформи Міхеїл Саакашвілі Новини політики
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