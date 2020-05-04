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      Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду, але не в уряді, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду, але не в уряді
      Саакашвілі днями можуть призначити на посаду / dw.com

      Уже незабаром Міхеїл Саакашвілі може отримати офіційну посаду в Україні. У ЗМІ повідомляють, що грузинсько-український політик відповідатиме за реформи, однак не у складі уряду.

      Ситуація з призначенням колишнього президента Грузії може завершити вже незабаром, пише "НВ", посилаючись на власні джерела.

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      Саакашвілі отримає посаду, але не в уряді,
      – йдеться у повідомленні.

      Однак видання уточнює, що політик, ймовірно, займатиметься реформами та буде взаємодіяти з Кабінетом Міністрів.

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.
      • Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.
      • Експрезидент Грузії запевняв, що президент України запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
      • За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Українські ЗМІ також повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України ЗМІ Міхеїл Саакашвілі Реформи Новини політики
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