Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду, але не в уряді, – ЗМІ

Уже незабаром Міхеїл Саакашвілі може отримати офіційну посаду в Україні. У ЗМІ повідомляють, що грузинсько-український політик відповідатиме за реформи, однак не у складі уряду.

Ситуація з призначенням колишнього президента Грузії може завершити вже незабаром, пише "НВ", посилаючись на власні джерела. Читайте також Через кілька днів ми дізнаємося, чим закінчиться історія з Саакашвілі, – Кирило Тимошенко Саакашвілі отримає посаду, але не в уряді,

– йдеться у повідомленні. Однак видання уточнює, що політик, ймовірно, займатиметься реформами та буде взаємодіяти з Кабінетом Міністрів. Що відомо про призначення Саакашвілі Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ . Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.

. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду. Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.

Експрезидент Грузії запевняв, що президент України запропонував йому вести переговори з МВФ.

На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.

За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

від "Слуги народу". Українські ЗМІ також повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.

Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу