Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду, але не в уряді, – ЗМІ
Уже незабаром Міхеїл Саакашвілі може отримати офіційну посаду в Україні. У ЗМІ повідомляють, що грузинсько-український політик відповідатиме за реформи, однак не у складі уряду.
Ситуація з призначенням колишнього президента Грузії може завершити вже незабаром, пише "НВ", посилаючись на власні джерела.
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Саакашвілі отримає посаду, але не в уряді,
– йдеться у повідомленні.
Однак видання уточнює, що політик, ймовірно, займатиметься реформами та буде взаємодіяти з Кабінетом Міністрів.
Що відомо про призначення Саакашвілі
- Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.
- Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.
- Експрезидент Грузії запевняв, що президент України запропонував йому вести переговори з МВФ.
- На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
- За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
- Українські ЗМІ також повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.
Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу