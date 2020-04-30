Через кілька днів ми дізнаємося, чим закінчиться історія з Саакашвілі, – Кирило Тимошенко
Можливе призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду в уряді прокоментував заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, посада політика і його участь у процесі реформування стане відомою вже незабаром.
Історія з призначенням Саакашвілі ще не закінчилася, заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.
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Це такий невеликий тизер або анонс. Я сподіваюся, що через кілька днів ми дізнаємося інформацію. Я думаю, що країна тільки виграє, якщо Саакашвілі допомагатиме в реформуванні,
– зазначив Тимошенко.
Він спростував інформацію про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль проти участі Саакашвілі в українському уряді.
Заступник голови Офісу Президента також наголосив, що "не всі посади вимагають голосування у Раді". Однак додав, якщо будуть потрібні голоси для ухвалення рішення в парламенті про призначення Саакашвілі, то вони є.
Що відомо про призначення Саакашвілі
- Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.
- Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.
- Експрезидент Грузії запевняв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.
- На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
- За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
- Українські ЗМІ також повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.
Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу