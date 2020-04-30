22:49
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Через кілька днів ми дізнаємося, чим закінчиться історія з Саакашвілі, – Кирило Тимошенко

      -
      Кирило Тимошенко розповів про призначення Саакашвілі
      Кирило Тимошенко розповів про призначення Саакашвілі / espreso.tv

      Можливе призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду в уряді прокоментував заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, посада політика і його участь у процесі реформування стане відомою вже незабаром.

      Історія з призначенням Саакашвілі ще не закінчилася, заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.

      Зверніть увагу Зеленський запропонував Саакашвілі нову посаду, – Арахамія

      Це такий невеликий тизер або анонс. Я сподіваюся, що через кілька днів ми дізнаємося інформацію. Я думаю, що країна тільки виграє, якщо Саакашвілі допомагатиме в реформуванні,
      – зазначив Тимошенко.

      Він спростував інформацію про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль проти участі Саакашвілі в українському уряді.

      Заступник голови Офісу Президента також наголосив, що "не всі посади вимагають голосування у Раді". Однак додав, якщо будуть потрібні голоси для ухвалення рішення в парламенті про призначення Саакашвілі, то вони є.

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      • Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.
      • Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.
      • Експрезидент Грузії запевняв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.
      • На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.
      • За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".
      • Українські ЗМІ також повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Реформи Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини Грузії Офіс Президента Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      28 квітня , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Прикриті спецоперації ФСБ: що показали нові докази у справі МН17
      сьогодні , 21:30 Прикриті спецоперації ФСБ: що показали нові докази у справі МН17
      Віталій Портников