Через кілька днів ми дізнаємося, чим закінчиться історія з Саакашвілі, – Кирило Тимошенко

Можливе призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду в уряді прокоментував заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, посада політика і його участь у процесі реформування стане відомою вже незабаром.

Історія з призначенням Саакашвілі ще не закінчилася, заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з телеканалів.

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Це такий невеликий тизер або анонс. Я сподіваюся, що через кілька днів ми дізнаємося інформацію. Я думаю, що країна тільки виграє, якщо Саакашвілі допомагатиме в реформуванні,

– зазначив Тимошенко.

Він спростував інформацію про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль проти участі Саакашвілі в українському уряді.

Заступник голови Офісу Президента також наголосив, що "не всі посади вимагають голосування у Раді". Однак додав, якщо будуть потрібні голоси для ухвалення рішення в парламенті про призначення Саакашвілі, то вони є.

Що відомо про призначення Саакашвілі

Політику спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ . Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду.

. Володимир Зеленський зазначав, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду. Однак на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою.

Експрезидент Грузії запевняв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.

На такі дії української влади вже відреагували в Грузії. Там заявили, що призначення Саакашвілі може ускладнити відносини між країнами.

За словами Юрія Бутусова, в Офісі Президента розглядають варіант висунення Саакашвілі кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

від "Слуги народу". Українські ЗМІ також повідомляли, що політик може отримати посаду у Нацраді реформ.



Діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу