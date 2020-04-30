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      Через несколько дней мы узнаем, чем закончится история с Саакашвили, – Кирилл Тимошенко

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      Кирилл Тимошенко рассказал о назначении Саакашвили
      Кирилл Тимошенко рассказал о назначении Саакашвили / espreso.tv

      Возможное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность в правительстве прокомментировал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, должность политика и его участие в процессе реформирования станет известно уже скоро.

      История с назначением Саакашвили еще не закончилась, заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

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      Это такой небольшой тизер или анонс. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию. Я думаю, что страна только выиграет, если Саакашвили будет помогать в реформировании,
      – отметил Тимошенко.

      Он опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль против участия Саакашвили в украинском правительстве.

      Заместитель главы Офиса Президента также отметил, что "не все должности требуют голосования в Раде". Однако добавил, если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили, то они есть.

      Что известно о назначении Саакашвили

      • Политику сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.
      • Однако на встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой.
      • Бывший президент Грузии уверял, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.
      • На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Там заявили, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.
      • По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".
      • Украинские СМИ также сообщали, что политик может получить должность в Нацсовете по вопросам реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Деятельность Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Новости Грузии Офіс Президента Михаил Саакашвили
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