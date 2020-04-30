Через несколько дней мы узнаем, чем закончится история с Саакашвили, – Кирилл Тимошенко

Возможное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на должность в правительстве прокомментировал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, должность политика и его участие в процессе реформирования станет известно уже скоро.

История с назначением Саакашвили еще не закончилась, заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

Обратите внимание Зеленский предложил Саакашвили новую должность, – Арахамия

Это такой небольшой тизер или анонс. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию. Я думаю, что страна только выиграет, если Саакашвили будет помогать в реформировании,

– отметил Тимошенко.

Он опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль против участия Саакашвили в украинском правительстве.

Заместитель главы Офиса Президента также отметил, что "не все должности требуют голосования в Раде". Однако добавил, если будут нужны голоса для принятия решения в парламенте о назначении Саакашвили, то они есть.

Что известно о назначении Саакашвили

Политику сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.

Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Однако на встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой.

Бывший президент Грузии уверял, что президент предложил ему вести переговоры с МВФ.

На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Там заявили, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.

По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

от "Слуги народа". Украинские СМИ также сообщали, что политик может получить должность в Нацсовете по вопросам реформ.



Деятельность Михеила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала