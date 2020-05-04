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      На днях Саакашвили получит официальную должность, но не в правительстве, – СМИ

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      На днях Саакашвили получит официальную должность, но не в правительстве
      Саакашвили на днях могут назначить на должность / dw.com

      Уже вскоре Михаил Саакашвили может получить официальную должность в Украине. В СМИ сообщают, что грузино-украинский политик будет отвечать за реформы, однако не в составе правительства.

      Ситуация с назначением бывшего президента Грузии может завершиться уже в скором времени, пишет "НВ", ссылаясь на собственные источники.

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      Саакашвили получит должность, но не в правительстве,
      – говорится в сообщении.

      Однако издание уточняет, что политик, вероятно, будет заниматься реформами и будет взаимодействовать с Кабинетом Министров.

      Что известно о назначении Саакашвили

      • Политику сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.
      • Однако на встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой.
      • Экс-президент Грузии уверял, что Президент Украины предложил ему вести переговоры с МВФ.
      • На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Там заявили, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.
      • По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".
      • Украинские СМИ также сообщали, что политик может получить должность в Нацсовете реформ.

      саакашвілі україна діяльність
      Деятельность Михаила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины СМИ Михаил Саакашвили Реформы Новости политики
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