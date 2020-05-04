На днях Саакашвили получит официальную должность, но не в правительстве, – СМИ

Уже вскоре Михаил Саакашвили может получить официальную должность в Украине. В СМИ сообщают, что грузино-украинский политик будет отвечать за реформы, однако не в составе правительства.

Ситуация с назначением бывшего президента Грузии может завершиться уже в скором времени, пишет "НВ", ссылаясь на собственные источники.

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Саакашвили получит должность, но не в правительстве,

– говорится в сообщении.

Однако издание уточняет, что политик, вероятно, будет заниматься реформами и будет взаимодействовать с Кабинетом Министров.

Что известно о назначении Саакашвили

Политику сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ . Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства.

. Владимир Зеленский отмечал, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Однако на встрече с фракцией "Слуга народа" Саакашвили не заручился поддержкой.

Экс-президент Грузии уверял, что Президент Украины предложил ему вести переговоры с МВФ .

. На такие действия украинских властей уже отреагировали в Грузии. Там заявили, что назначение Саакашвили может осложнить отношения между странами.

По словам Юрия Бутусова, в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения Саакашвили кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

от "Слуги народа". Украинские СМИ также сообщали, что политик может получить должность в Нацсовете реформ.



Деятельность Михаила Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала