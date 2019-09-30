Саакашвили хочет в 2020 году вернуться в Грузию, где находится под следствием

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили планирует в 2020 году вернуться на родину. Это несмотря на то, что там против него открыто уголовное дело.

Даже несмотря на угрозы ареста, политик намерен вернуться в Грузию еще до парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, рассказал он в своем фейсбуке.

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Я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом. А сейчас я в Одессе и активно занимаюсь местной проблематикой, которая меня тоже сильно беспокоит,

– заявил бывший глава Одесской ОГА.

Он также отметил, что теперь существует угроза его ареста не только со стороны грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, но и со стороны главы российского МИДа Сергея Лаврова. Мол, последний потребовал прекратить активную деятельность Саакашвили в Грузии.

Что известно об уголовном деле против Саакашвили в Грузии?

В целом против Михеила Саакашвили в Грузии были открыты уголовные производства по четырем разным эпизодам. Полтику грозило до 11 лет лишения свободы. Среди обвинений – необоснованное помилование осужденных, растрата бюджетных средств, разгон акции протеста и тому подобное.



В 2018 году грузинский суд принял решение об осуждении третьего президента до трех лет лишения свободы. Тогда грузинская прокуратура обращалась к Украине относительно его экстрадиции.