00:34
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Саакашвили хочет в 2020 году вернуться в Грузию, где находится под следствием

      15 Читати новину українською
      Саакашвили заявил о намерениях вернуться в Грузию
      Саакашвили заявил о намерениях вернуться в Грузию / 24 канал

      Третий президент Грузии Михеил Саакашвили планирует в 2020 году вернуться на родину. Это несмотря на то, что там против него открыто уголовное дело.

      Даже несмотря на угрозы ареста, политик намерен вернуться в Грузию еще до парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, рассказал он в своем фейсбуке.

       К слову: Скандал Україна – США: Саакашвили обнародовал малоизвестные страницы из жизни опального Злочевского

      Я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом. А сейчас я в Одессе и активно занимаюсь местной проблематикой, которая меня тоже сильно беспокоит,
      – заявил бывший глава Одесской ОГА.

      Он также отметил, что теперь существует угроза его ареста не только со стороны грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, но и со стороны главы российского МИДа Сергея Лаврова. Мол, последний потребовал прекратить активную деятельность Саакашвили в Грузии.

      Что известно об уголовном деле против Саакашвили в Грузии?
      В целом против Михеила Саакашвили в Грузии были открыты уголовные производства по четырем разным эпизодам. Полтику грозило до 11 лет лишения свободы. Среди обвинений – необоснованное помилование осужденных, растрата бюджетных средств, разгон акции протеста и тому подобное.

      В 2018 году грузинский суд принял решение об осуждении третьего президента до трех лет лишения свободы. Тогда грузинская прокуратура обращалась к Украине относительно его экстрадиции.

      blog_ava
      Манчестер Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
      30 сентября
      8676
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      30 сентября , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 39
      Главные новости 30 сентября: цели Украины до 2030, российские "зеленые человечки" в Норвегии
      30 сентября , 22:28 Главные новости 30 сентября: цели Украины до 2030, российские "зеленые человечки" в Норвегии
      274
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      733
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      30 сентября , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 650
      Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      30 сентября , 21:01 Примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования: интервью с Монастырским
      Ірина Поліщук 159
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук