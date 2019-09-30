23:55
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, сьогодні
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Саакашвілі хоче в 2020 році повернутися у Грузію, де перебуває під слідством

      162 Читать новость на русском
      Саакашвілі заявив про наміри повернутися у Грузію
      Саакашвілі заявив про наміри повернутися у Грузію / 24 канал

      Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі планує у 2020 році повернутися на батьківщину. Це незважаючи на те, що там проти нього відкрито кримінальну справу.

      Навіть попри загрози арешту, політик має намір вернутися до Грузії ще до парламентських виборів, які відбудуться наступного року, розповів він у своєму фейсбуці.

      До слова: Скандал Україна – США: Саакашвілі оприлюднив маловідомі сторінки з життя опального Злочевського

      Я обов'язково повернуся туди до виборів і допоможу народу розібратися з олігархом. А зараз я в Одесі і активно займаюся місцевою проблематикою, яка мене теж сильно турбує,
      – заявив колишній очільник Одеської ОДА.

      Він також наголосив, що тепер існує загроза його арешту не лише з боку грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі, а й з боку глави російського МЗС Сергія Лаврова. Мовляв, останній почав вимагати припинити активну діяльність Саакашвілі у Грузії.

      Що відомо про кримінальну справу проти Саакашвілі у Грузії?Загалом проти Міхеїла Саакашвілі у Грузії було відкрито кримінальні провадження за чотирма різними епізодами. Полтику загрожувало до 11 років позбавлення волі. Серед звинувачень – безпідставне помилування засуджених, розтрата бюджетних коштів, розгін акції протесту тощо.

      У 2018 році грузинський суд ухвалив рішення про засудження третього президента до трьох років позбавлення волі. Тоді грузинська прокуратура зверталася до України по його екстрадицію.

      blog_ava
      Разумков хоче скласти з себе повноваження голови "Слуги народу"
      сьогодні
      23630
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      сьогодні , 23:37 Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале
      Іван Яковина 46
      Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      сьогодні , 22:10 Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії
      1506
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      817
      В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 В своем доме без прав, настоящая русско-китайская "дружба" и скопления воров: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 589
      Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      сьогодні , 21:01 Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування: інтерв’ю з Монастирським
      Ірина Поліщук 1619
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук