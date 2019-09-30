Саакашвілі хоче в 2020 році повернутися у Грузію, де перебуває під слідством

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі планує у 2020 році повернутися на батьківщину. Це незважаючи на те, що там проти нього відкрито кримінальну справу.

Навіть попри загрози арешту, політик має намір вернутися до Грузії ще до парламентських виборів, які відбудуться наступного року, розповів він у своєму фейсбуці.

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Я обов'язково повернуся туди до виборів і допоможу народу розібратися з олігархом. А зараз я в Одесі і активно займаюся місцевою проблематикою, яка мене теж сильно турбує,

– заявив колишній очільник Одеської ОДА.

Він також наголосив, що тепер існує загроза його арешту не лише з боку грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі, а й з боку глави російського МЗС Сергія Лаврова. Мовляв, останній почав вимагати припинити активну діяльність Саакашвілі у Грузії.

Що відомо про кримінальну справу проти Саакашвілі у Грузії?Загалом проти Міхеїла Саакашвілі у Грузії було відкрито кримінальні провадження за чотирма різними епізодами. Полтику загрожувало до 11 років позбавлення волі. Серед звинувачень – безпідставне помилування засуджених, розтрата бюджетних коштів, розгін акції протесту тощо.



У 2018 році грузинський суд ухвалив рішення про засудження третього президента до трьох років позбавлення волі. Тоді грузинська прокуратура зверталася до України по його екстрадицію.