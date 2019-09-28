Скандал Україна – США: Саакашвілі оприлюднив маловідомі сторінки з життя опального Злочевського

Міністр екології часів правління Віктора Януковича Микола Злочевський фігурує у так званих "плівках Онищенка", але мало хто про це пам’ятає. Хоча його і призначав Янукович, але справу проти опального чиновника закрили за вказівкою п'ятого президента Петра Порошенка.

Як розповів колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", познайомився він зі Злочевським, перебуваючи на посаді Одещини. За словами політика, тоді Злочевський захопив Одеський водоканал та встановив для міста надвисокі тарифи, а також захопив один із одеських пляжів.

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На цьому пляжі у нього була величезна вілла з басейном з золотими рибками. Хоча тоді він ховався від українського та потім англійського правосуддя, на мою думку, в Ізраїлі. Крім того, на "плівках Онищенка" є запис, де Порошенко домовляється з Онищенком, що зніме звинувачення зі Злочевського в обмін на якісь привілеї,

– зазначив Саакашвілі.

Він додає, коли правління Януковича дійшло свого кінця, Злочевський вирішив, що слід змінювати прапори та переходити на прозахідний бік, а також залучати до своєї команди прозахідних політиків. У підсумку до команди Злочевського потрапили третій президент Польщі Александр Квасневський та син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена – Гантер.

Згодом, переконує третій грузинський президент, Злочевський домовився з Порошенком про закриття проти нього справи.

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Хто такий Микола Злочевський і чому зараз про нього всі говорять

Щодо його політичної діяльності, то Злочевський був депутатом Верховної Ради IV (СДПУ (о), V і VI (обидва – "Партія регіонів") скликання. Крім того, був членом Координаційної ради підприємців при Президентові України Леонідові Кучмі, а у 2010 році його призначили спершу міністром охорони навколишнього природного середовища, а після проведення адмінреформи Злочевський очолив вже Міністерство екології та природних ресурсів. У 2012 році він подав у відставку з цієї посади.

Також Злочевський є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma, а заснував він її ще 2002 році. Через діяльність цієї компанії, а саме через незаконно отримані дозволи на видобуток газу на ексчиновника подали у розшук. Крім того, з 2014 року Гантер Байден перебував у керівництві Burisma.

Через останню ситуацію нещодавно виник скандал. А причиною його стала скарга одного з американських розвідників щодо розмови президента США Дональда Трампа з українським гарантом Володимиром Зеленським. Американські ЗМІ з посиланням на цю скаргу стверджували, Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Доливає олії у вогонь і те, що Джо Байден – головний суперник Трампа на майбутніх президентських виборах.

Тому, у США вважають, що розслідування справи є втручанням у президентські перегони та може негативно вплинути на рейтинг Байдена. Крім того, через скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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