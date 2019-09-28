Скандал Украина – США: Саакашвили обнародовал малоизвестные страницы из жизни Злочевского

Министр экологии времен правления Виктора Януковича Николай Злочевский фигурирует в так называемых "пленках Онищенко", но мало кто об этом помнит. Хотя его и назначал Янукович, но дело против опального чиновника закрыли по указанию пятого президента Петра Порошенко.

Как рассказал бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", познакомился он со Злочевским, будучи главой Одесской области. По словам политика, тогда Злочевский захватил Одесский водоканал и установил для города сверхвысокие тарифы, а также захватил один из одесских пляжей.

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На этом пляже у него была огромная вилла с бассейном с золотыми рыбками. Хотя тогда он прятался от украинского и затем английского правосудия, по моему мнению, в Израиле. Кроме того, на "пленках Онищенко" есть запись, где Порошенко договаривается с Онищенко, что снимет обвинения со Злочевского в обмен на какие-то привилегии,

– отметил Саакашвили.

Он добавляет, когда правление Януковича дошло к концу, Злочевский решил, что следует менять флаги и переходить на прозападный сторону, а также привлекать в свою команду прозападных политиков. В итоге в команду Злочевского попали третий президент Польши Александр Квасьневский и син бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер.

Впоследствии, убеждает третий грузинский президент, Злочевский договорился с Порошенко о закрытии против него дела.

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Кто такой Николай Злочевский и почему сейчас о нем все говорят

Что касается его политической деятельности, то Злочевский был депутатом Верховной Рады IV (СДПУ (о), V и VI (оба "Партия регионов") созыва. Кроме того, был членом Координационного совета предпринимателей при Президенте Украины Леониде Кучме, а в 2010 году его назначили сначала министром охраны окружающей природной среды, а после проведения админреформы Злочевский возглавил уже Министерство экологии и природных ресурсов. в 2012 году он подал в отставку с этой должности.

Также Злочевский является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma, а основал он ее еще в 2002 году. Из-за деятельности этой компании, а именно из-за незаконного получения разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск. Кроме того, с 2014 года Хантер Байден находился в руководстве Burisma.

Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков относительно разговора президента США Дональда Трампа с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Подливает масла в огонь и то, что Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.

Поэтому, в США считают, что расследование дела является вмешательством в президентскую гонку и может негативно повлиять на рейтинг Байдена. Кроме того, из-за скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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