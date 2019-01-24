Саакашвили поддержит Садового, если тот выйдет в лидеры президентской гонки
Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской областной администрации Саакашвили готов поддержать кандидатуру мэра Львова Андрея Садового на выборах Президента Украины, когда тот выйдет в лидеры президентской кампании.
Об этом он заявил в лайф-трансляции на своей странице в Facebook.
"Сегодня Юлия Тимошенко – лидер предвыборной гонки. Если завтра Андрей Садовый станет лидером предвыборной гонки, я также буду это приветствовать и буду его поддерживать", – сказал Саакашвили.
Свою мотивацию он объясняет тем, что будет поддерживать того, кто не позволит Порошенко "во второй раз захватить президентство в Украине". По его словам, второй срок президентства Петра Порошенко – это "конец украинской государственности".
Источник: 24 Канал
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