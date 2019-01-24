Саакашвілі підтримає Садового, якщо той вийде в лідери президентських перегонів
Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської обласної адміністрації Міхеіл Саакашвілі готовий підтримати кандидатуру мера Львова Андрія Садового на виборах Президента України, коли той вийде в лідери президентської кампанії.
Про це він заявив у лайф-трансляції на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні Юлія Тимошенко – лідер передвиборчих перегонів. Якщо завтра Андрій Садовий стане лідером передвиборчих перегонів, я також буду це вітати і буду його підтримувати", – сказав Саакашвілі.
Свою мотивацію він пояснює тим, що підтримуватиме того, хто не дозволить Порошенку "вдруге захопити президентство в Україні". За його словами, другий термін президентства Петра Порошенка – це "кінець української державності".
Джерело: 24 Канал
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