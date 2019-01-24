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      Саакашвілі підтримає Садового, якщо той вийде в лідери президентських перегонів

      254 Читать новость на русском
      Міхеіл Саакашвілі
      Міхеіл Саакашвілі / sputnik-georgia.ru

      Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської обласної адміністрації Міхеіл Саакашвілі готовий підтримати кандидатуру мера Львова Андрія Садового на виборах Президента України, коли той вийде в лідери президентської кампанії.

      Про це він заявив у лайф-трансляції на своїй сторінці у Facebook.

      "Сьогодні Юлія Тимошенко – лідер передвиборчих перегонів. Якщо завтра Андрій Садовий стане лідером передвиборчих перегонів, я також буду це вітати і буду його підтримувати", – сказав Саакашвілі.

      Свою мотивацію він пояснює тим, що підтримуватиме того, хто не дозволить Порошенку "вдруге захопити президентство в Україні". За його словами, другий термін президентства Петра Порошенка – це "кінець української державності".

      Теги: Новини політики Міхеїл Саакашвілі Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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