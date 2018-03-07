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Саакашвили сообщил, за чьи деньги он сейчас живет

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Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили / 24 Канал

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили убеждает, что он сейчас живет на собственные сбережения. Кроме того, его семья имеет неплохой по нидерландским меркам доход.

Об этом политик рассказал в комментарии ресурса "Медуза".

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"У меня есть несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным голландским доходом. И на первое время этого вполне хватит. А дальше я не пропаду", –подчеркнул лидер "Движения новых сил".

По его словам, ему уже предлагают читать лекции, поэтому в ближайшем будущем он не будет зависеть от дохода своей партии, или от ее центра в Украине.

"Хотя, конечно, в Украине люди нас поддерживали. Нам же надо было есть, заливать бензин, передвигаться, жить на что-то. Это были пожертвования людей – и точно не олигархов, и точно не российских каких-то там источников, как утверждали генпрокурор Украины Луценко и президент Порошенко", – добавляет бывший глава Одесской ОГА.

В то же время он подчеркивает, что сейчас в основном ездит по Европе, а не живет в каком-то конкретном месте.

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"Все время перемещаюсь между Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавой и Тернезеном – это город моей жены. Я не привык к беззаботной, оседлой и спокойной европейской жизни, и, конечно, мне очень приятно быть в маленьком городе в Южной Голландии, где тебя все знают, где люди очень хорошо настроенными. Все ездят на велосипедах, везде в кафе улыбаются, в магазинах дают скидки, все сопереживают... Но все равно это скучно, очень скучно", – резюмировал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля работники ГПСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить его въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Михаил Саакашвили Нидерланды
Источник: 24 Канал
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