Саакашвили сообщил, за чьи деньги он сейчас живет

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили убеждает, что он сейчас живет на собственные сбережения. Кроме того, его семья имеет неплохой по нидерландским меркам доход.

Об этом политик рассказал в комментарии ресурса "Медуза".

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"У меня есть несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным голландским доходом. И на первое время этого вполне хватит. А дальше я не пропаду", –подчеркнул лидер "Движения новых сил".

По его словам, ему уже предлагают читать лекции, поэтому в ближайшем будущем он не будет зависеть от дохода своей партии, или от ее центра в Украине.

"Хотя, конечно, в Украине люди нас поддерживали. Нам же надо было есть, заливать бензин, передвигаться, жить на что-то. Это были пожертвования людей – и точно не олигархов, и точно не российских каких-то там источников, как утверждали генпрокурор Украины Луценко и президент Порошенко", – добавляет бывший глава Одесской ОГА.

В то же время он подчеркивает, что сейчас в основном ездит по Европе, а не живет в каком-то конкретном месте.

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"Все время перемещаюсь между Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавой и Тернезеном – это город моей жены. Я не привык к беззаботной, оседлой и спокойной европейской жизни, и, конечно, мне очень приятно быть в маленьком городе в Южной Голландии, где тебя все знают, где люди очень хорошо настроенными. Все ездят на велосипедах, везде в кафе улыбаются, в магазинах дают скидки, все сопереживают... Но все равно это скучно, очень скучно", – резюмировал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля работники ГПСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить его въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.