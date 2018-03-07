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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Саакашвілі сповістив, за чиї гроші він зараз живе

1293 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі переконує, що він зараз живе на власні заощадження. Крім того, його родина має непоганий за нідерландськими мірками дохід.

Про це політик розповів у коментарі ресурсу "Медуза".

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"У мене є кілька тисяч доларів. Сім'я у мене — небагата, але з нормальним голландським доходом. І на перший час цього цілком вистачить. А далі я не пропаду", —підкреслив лідер "Руху нових сил".

За його словами, йому вже пропонують читати лекції, відтак у найближчому майбутньому він не залежатиме від доходу своєї партії, або від її осередку в Україні.

"Хоча, звичайно, в Україні люди нас підтримували. Нам же треба було їсти, заливати бензин, пересуватися, жити на щось. Це були пожертвування людей — і точно не олігархів, і точно не російських якихось там джерел, як стверджували генпрокурор України Луценко та президент Порошенко", — додає колишній очільник Одеської ОДА.

Водночас він підкреслює, що зараз здебільшого їздить Європою, а не живе у якомось конкретному місці.

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"Весь час переміщаюся між Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавою і Тернезеном —це місто моєї дружини. Я не звик до безтурботного, осілого та спокійного європейського життя, і, звичайно, мені дуже приємно бути в маленькому місті в Південній Голландії, де тебе всі знають, де люди є дуже добре налаштованими. Всі їздять на велосипедах, всюди в кафе посміхаються, в магазинах дають знижки, всі співпереживають... Але все одно це нудно, дуже нудно", — резюмував Саакашвілі.

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Міхеїл Саакашвілі Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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