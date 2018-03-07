Саакашвілі сповістив, за чиї гроші він зараз живе

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі переконує, що він зараз живе на власні заощадження. Крім того, його родина має непоганий за нідерландськими мірками дохід.

Про це політик розповів у коментарі ресурсу "Медуза".

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"У мене є кілька тисяч доларів. Сім'я у мене — небагата, але з нормальним голландським доходом. І на перший час цього цілком вистачить. А далі я не пропаду", —підкреслив лідер "Руху нових сил".

За його словами, йому вже пропонують читати лекції, відтак у найближчому майбутньому він не залежатиме від доходу своєї партії, або від її осередку в Україні.

"Хоча, звичайно, в Україні люди нас підтримували. Нам же треба було їсти, заливати бензин, пересуватися, жити на щось. Це були пожертвування людей — і точно не олігархів, і точно не російських якихось там джерел, як стверджували генпрокурор України Луценко та президент Порошенко", — додає колишній очільник Одеської ОДА.

Водночас він підкреслює, що зараз здебільшого їздить Європою, а не живе у якомось конкретному місці.

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"Весь час переміщаюся між Брюсселем, Мюнхеном, Амстердамом, Варшавою і Тернезеном —це місто моєї дружини. Я не звик до безтурботного, осілого та спокійного європейського життя, і, звичайно, мені дуже приємно бути в маленькому місті в Південній Голландії, де тебе всі знають, де люди є дуже добре налаштованими. Всі їздять на велосипедах, всюди в кафе посміхаються, в магазинах дають знижки, всі співпереживають... Але все одно це нудно, дуже нудно", — резюмував Саакашвілі.

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.