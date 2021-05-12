За 2 года Президент Украины Владимир Зеленский успел нарастить свой антирейтинг. В частности буксировкой принятия долгожданных решений от него среди общества.

Поэтому рейтинг Зеленского "не взлетит до небес". Такое мнение в эфире высказал политолог Олег Саакян.

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По его словам, антирейтинг президента создает для него "потолок". Несмотря на это, пока он выше, чем у Петра Порошенко или иных политиков. Поэтому сравнивать его не надо.

"Потолок" для Зеленского завершается примерно около 60%. Могу предположить, что он пока еще ниже,

– отметил Саакян.

Он отметил, что "зазор" для наращивания рейтинга у Зеленского еще остается. Но он значительно меньше, чем мог быть 1 или 2 года назад, если бы президент начал воплощать решительные шаги в самом начале.

Нерешительность Зеленского отвернула часть избирателей

Ведь именно нерешительность отвернула от него часть его избирателей, которые не перешли к другим политическим силам, но однозначно ушли от Зеленского.

Напомним! По опросу Центра Разумкова, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то Зеленский получил бы большинство голосов украинцев в первом туре.

Саакян прокомментировал рост рейтинга Зеленского: смотрите видео