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      Садится за стол к мошенникам: Зеленского предостерегли от "опасной игры" против Путина

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      Договариваясь с Путиным, Зеленский садится за стол к мошенникам, – журналист
      Договариваясь с Путиным, Зеленский садится за стол к мошенникам, – журналист / Коллаж 24 канала

      Немецкий журналист Борис Райтшустер предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от опасной игры против российского лидера Владимира Путина. Мол, Зеленский садится за один стол с мошенниками и игроками в наперстки.

      Своими попытками договориться с Путиным Владимир Зеленский ходит по очень тонкому льду, отметил журналист в комментарии телеканалу ATR.

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      Если Зеленский действительно сможет переиграть Путина, то это очень хорошо. Но я хорошо знаю Путина – это ФСБшная школа. Я очень боюсь, что он все же может оказаться хитрее. Это очень опасная игра,
      – заявил Райтшустер.

      Впрочем, отметил он, украинский президент действительно может выиграть в этой игре, если окажется хитрее российской стороны. Этого он и пожелал Владимиру Зеленскому.

      "Но зная, как работает Кремль, я все же боюсь, что Путин может оказаться сильнее", – резюмировал журналист.

      О какой игре говорит журналист?
      Говорится о попытке договориться с Россией и закончить войну на Донбассе с помощью так называемой "формулы Штайнмайера". Много противников этой формулы утверждают, что она наоборот может сыграть на руку агрессору.

      blog_ava
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      6 октября
      1175
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Формула Штайнмайера
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