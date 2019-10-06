Садится за стол к мошенникам: Зеленского предостерегли от "опасной игры" против Путина
Немецкий журналист Борис Райтшустер предостерег Президента Украины Владимира Зеленского от опасной игры против российского лидера Владимира Путина. Мол, Зеленский садится за один стол с мошенниками и игроками в наперстки.
Своими попытками договориться с Путиным Владимир Зеленский ходит по очень тонкому льду, отметил журналист в комментарии телеканалу ATR.
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Если Зеленский действительно сможет переиграть Путина, то это очень хорошо. Но я хорошо знаю Путина – это ФСБшная школа. Я очень боюсь, что он все же может оказаться хитрее. Это очень опасная игра,
– заявил Райтшустер.
Впрочем, отметил он, украинский президент действительно может выиграть в этой игре, если окажется хитрее российской стороны. Этого он и пожелал Владимиру Зеленскому.
"Но зная, как работает Кремль, я все же боюсь, что Путин может оказаться сильнее", – резюмировал журналист.
О какой игре говорит журналист?
Говорится о попытке договориться с Россией и закончить войну на Донбассе с помощью так называемой "формулы Штайнмайера". Много противников этой формулы утверждают, что она наоборот может сыграть на руку агрессору.
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