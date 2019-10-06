Сідає за стіл до шахраїв: Зеленського застерегли від "небезпечної гри" проти Путіна

Німецький журналіст Борис Райтшустер застеріг Президента України Володимира Зеленського від небезпечної гри проти російського лідера Володимира Путіна. Мовляв, Зеленський сідає за один стіл з шахраями та гравцями у наперстки.

Своїми спробами домовитися з Путіним Володимир Зеленський ходить по дуже тонкому льоду, наголосив журналіст у коментарі телеканалу ATR.

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Якщо Зеленський справді зможе переграти Путіна, то це дуже добре. Але я добре знаю Путіна – це ФСБшна школа. Я дуже боюся, що він все ж таки може виявитися хитрішим. Це дуже небезпечна гра,

– заявив Райтшустер.

Втім, зазначив він, український президент справді може виграти у цій грі, якщо виявиться хитрішим від російської сторони. Цього він і побажав Володимиру Зеленському.

"Але знаючи, як працює Кремль, я все ж таки боюся, що Путін може виявитися сильнішим", – резюмував журналіст.

Про яку гру говорить журналіст?Мовиться про спробу домовитися з Росією та закінчити війну на Донбасі за допомогою реалізації так званої "формули Штайнмаєра". Багато противників цієї формули стверджують, що вона навпаки може зіграти на руку агресору.