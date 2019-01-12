Садовой: Верю, что при нашей жизни будет единения всех христиан в Украине
Мэр Львова и одновременно кандидат в Президенты Украины Андрей Садовой встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Во время мероприятия стороны обсудили ситуацию в Украине, а также православную церковь и ее международное признание.
Об этом сообщила пресс-служба "Объединения "Самопомич", которую собственно и возглавляет Андрей Садовой.
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"Глава церкви имеет сегодня перед собой очень большие вызовы. Но я верю, что при нашей жизни будет единения всех христиан в Украине. Потому что единство на христианском уровне – это тот фундамент, который даст единство всем людям доброй воли", – отметил после встречи в Михайловском соборе Андрей Садовой.
По словам политика, он попросил Его блаженство, который имеет возможность общаться с большим количеством чиновников, донести до них истину, что воровать – это грех.
"Мы сегодня являемся самой бедной и самой коррумпированной страной в Европе. Но если чиновники, которые говорят, что верующие, будут жить по Заповедям и не будут воровать, то я думаю, что мы очень быстро исправим ситуацию", – отметил Садовой.