Садовой: Верю, что при нашей жизни будет единения всех христиан в Украине

Мэр Львова и одновременно кандидат в Президенты Украины Андрей Садовой встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Во время мероприятия стороны обсудили ситуацию в Украине, а также православную церковь и ее международное признание.

Об этом сообщила пресс-служба "Объединения "Самопомич", которую собственно и возглавляет Андрей Садовой.

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"Глава церкви имеет сегодня перед собой очень большие вызовы. Но я верю, что при нашей жизни будет единения всех христиан в Украине. Потому что единство на христианском уровне – это тот фундамент, который даст единство всем людям доброй воли", – отметил после встречи в Михайловском соборе Андрей Садовой.

По словам политика, он попросил Его блаженство, который имеет возможность общаться с большим количеством чиновников, донести до них истину, что воровать – это грех.