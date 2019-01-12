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      Садовий: Вірю, що за нашого життя буде єднання всіх християн в Україні

      24
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова та водночас кандидат у Президенти України Андрій Садовий зустрівся з головою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Під час заходу сторони обговорили ситуацію в Україні, а також православну церкву та її міжнародне визнання.

      Про це повідомила прес-служба "Об’єднання "Самопоміч", яку власне й очолює Андрій Садовий.

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      "Глава церкви має сьогодні перед собою дуже великі виклики. Та я вірю, що за нашого життя буде єднання всіх християн в Україні. Тому що єдність на християнському рівні – це той фундамент, який дасть єдність всім людям доброї волі", – зазначив після зустрічі у Михайлівському соборі Андрій Садовий.

      За словами політика, він попросив Його блаженство, який має можливість спілкуватися з великою кількістю можновладців, донести до них істину, що красти – це гріх.

      "Ми сьогодні є найбіднішою та найбільш корумпованою країною в Європі. Та якщо чиновники, які говорять, що віруючі, будуть жити за Заповідями та не будуть красти, то я думаю, що ми дуже швидко виправимо ситуацію", – наголосив Садовий.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Епіфаній Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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