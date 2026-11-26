Об этой ситуации Андрей Садовый сообщил в своем посте.

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Какие проекты Львова не могут быть согласованы?

Садовый отметил, что по закону согласование документов должно длиться пять дней, однако в случае с двумя городскими проектами ожидание затянулось на несколько месяцев.

Речь идет о рекультивации Грибовичского полигона и строительстве крематория на Голосковском кладбище. Это не частные инициативы, а объекты, которые реализует община Львова.

Особое беспокойство вызывает задержка с рекультивацией полигона, ведь в проект привлечены средства международных партнеров. Из-за длительного согласования город рискует потерять финансирование и доверие тех, кто помогает Украине.

По закону на это предусмотрено 5 дней. Но документы по рекультивации Грибовичского полигона ожидают согласования уже 251 день. А что касается строительства крематория на Голосковском кладбище – 240 дней– подчеркнул мэр города.

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Садовый подчеркнул, что городские власти уже направляли десятки писем и обращались к руководству государства, однако это не дало результата.

Мэр Львова сообщил, что вместе с депутатами городского совета вновь обращается к Президенту Украины, Премьер-министру, Верховной Раде и правоохранительным органам.

Это уже не просто бюрократия. Это откровенное неуважение к миллионной общине Львова, которая во время войны делает все возможное, чтобы город развивался. Если кто-то думает, что может бесконечно блокировать важные для города проекты, то очень ошибается. А такой рекорд все-таки стоит зафиксировать– подытожил он.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый обратился к правительству по поводу финансирования строительства железнодорожной линии европейской колеи до Львова. Он подчеркнул, что этот проект важен не только для интеграции Украины в транспортную сеть ЕС, но и для военной логистики и экономической безопасности.