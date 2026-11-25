Об этом Андрей Садовый заявил 24 ноября во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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Почему Садовый настаивает на строительстве евроколеи?

По словам мэра Львова, проект вызвал значительный интерес у международных партнеров во время недавней встречи доноров во Львове. Однако для его реализации необходимо обеспечить софинансирование со стороны Украины.

Садовый подчеркнул, что строительство евроколеи имеет стратегическое значение для государства, потому что позволит развивать военную логистику и обеспечить альтернативные пути экспорта украинской продукции.

Это вопрос безопасности. Либо мы соединены широкой колеей с москалотой, либо мы соединены узкой колеей с Европейским Союзом. Евроколея – это военная логистика, это альтернативные пути для украинского экспорта, когда враг блокирует наши порты. Это возможность для бизнеса работать, создавать рабочие места и платить налоги. Ведь без сильной экономики мы не сможем долго воевать и защищать свое государство. Поэтому это не просто железнодорожный проект. Это вопрос нашего выживания– сказал Андрей Садовый.

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Мэр также обратил внимание на необходимость соединить будущую евроколею со львовским аэропортом. Для этого, по его словам, нужно заранее зарезервировать соответствующие земельные участки, чтобы их не застроили.

Министр финансов Сергей Марченко признал важность проекта, однако подчеркнул, что необходимо четко определить его полную стоимость, риски и источники финансирования.

Важный проект, действительно. Просто нужно до конца понимать его стоимость, риски и кто полностью будет покрывать стоимость этого проекта– отметил министр.

Правительство рассматривает возможность привлечения дополнительных средств через специальные бюджетные программы и взносы других государств.

Премьер-министр Сергей Корецкий также подтвердил, что Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о финансировании железнодорожного сообщения.

Мы с европейцами обсуждаем этот вопрос. Часть средств уже выделена, и мы просим других присоединиться и внести свой вклад. В Берлине с немецкими партнерами также обсуждали этот вопрос– сказал глава правительства.

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Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины / Фото предоставлены 24 Каналу

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Сколько будет стоить строительство евроколеи до Львова?

Первый этап проекта предусматривает строительство европейской колеи от государственной границы через Мостиска-2 до станции Скнилов во Львове. По предварительным оценкам, его общая стоимость составляет 219 миллионов евро.

Финансирование планируют обеспечить из трех источников: