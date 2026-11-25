Про це Андрій Садовий заявив 24 листопада під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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Чому Садовий наполягає на будівництві євроколії?

За словами мера Львова, проєкт викликав значний інтерес міжнародних партнерів під час нещодавньої зустрічі донорів у Львові. Однак для його реалізації необхідно забезпечити співфінансування з українського боку.

Садовий наголосив, що будівництво євроколії має стратегічне значення для держави, адже дасть змогу розвивати військову логістику та забезпечити альтернативні шляхи експорту української продукції.

Це питання безпеки. Або ми з'єднані широкою колією з москалотою, або ми з'єднані вузькою колією з Європейським Союзом. Євроколія – це військова логістика, це альтернативні шляхи для українського експорту, коли ворог блокує наші порти. Це можливість для бізнесу працювати, створювати робочі місця і платити податки. Бо без сильної економіки ми не зможемо довго воювати й захищати свою державу. Тому це не просто залізничний проєкт. Це питання нашого виживання– сказав Андрій Садовий.

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Міський голова також звернув увагу на необхідність з'єднати майбутню євроколію зі львівським аеропортом. Для цього, за його словами, потрібно заздалегідь зарезервувати відповідні земельні ділянки, щоб їх не забудували.

Міністр фінансів Сергій Марченко визнав важливість проєкту, однак наголосив, що потрібно чітко визначити його повну вартість, ризики та джерела фінансування.

Важливий проєкт, дійсно. Просто треба до кінця розуміти його вартість, ризики і хто повністю буде покривати вартість цього проєкту– зазначив міністр.

Уряд розглядає можливість залучення додаткових коштів через спеціальні бюджетні програми та внески інших держав.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький також підтвердив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо фінансування залізничного сполучення.

Ми з європейцями говоримо про це. Частина грошей виділена, і ми просимо долучитися інших, щоб докласти. У Берліні з німецькими партнерами також про це говорили– сказав глава уряду.

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Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України / Фото надані 24 Каналу

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Скільки коштуватиме будівництво євроколії до Львова?

Перший етап проєкту передбачає будівництво європейської колії від державного кордону через Мостиська-2 до станції Скнилів у Львові. За попередніми оцінками, його загальна вартість становить 219 мільйонів євро.

Фінансування планують забезпечити з трьох джерел: