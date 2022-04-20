Андрей Садовый призвал жителей Львова приглашать к себе домой вынужденных переселенцев – так люди смогут отвлечься от стресса и узнать больше о местных традициях.

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Инициативу представила Украинская Академия лидерства. Львовяне могут подарить временно переселенным отпраздновать Пасху в семейном уюте и ознакомиться с тем, как люди во Львове празднуют религиозный праздник.

Пригласите гостей на праздничный завтрак и расскажите им о местных обычаях,

– написал Садовый в своем фейсбуке.

Для того чтобы приобщиться к инициативе, нужно заполнить онлайн-форму.

Андрей Садовый также добавил, что вместе с женой будет ждать гостей на Пасху, и призвал активно приобщаться к благотворительному мероприятию.

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