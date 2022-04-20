Андрій Садовий закликав мешканців Львова запрошувати до себе додому вимушених переселенців – так люди зможуть відволіктися від стресу та дізнатися більше про місцеві традиції.

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Ініціативу запропонувала Українська Академія лідерства. Львів'яни можуть подарувати тимчасово переселеним особам відсвяткувати Великдень у родинному затишку та ознайомитися з тим, як люди у Львові святкують релігійне свято.

Запросіть до себе гостей на святковий сніданок і розкажіть їм про місцеві звичаї,

– написав Садовий у своєму фейсбуці.

Для того, щоб долучитися до ініціативи, треба заповнити онлайн-форму.

Андрій Садовий також додав, що разом з дружиною чекатиме гостей на Великдень, і закликав активно долучатися до благодійного заходу.

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