Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он ответил на упрек, когда русскоязычным не хотят предоставлять услуги.

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"Это единичные случаи, которые раздуты. Любой человек, живущий в Украине, он знает язык. Он понимает язык. Возможно, кто-то не хотел его использовать, но сейчас понял – ты должен говорить на родном языке, потому что ты идентифицируешь себя как гражданин. Украины", – отметил мэр.

Отбросить все русское

Садовый сказал, что однозначно считает русский язык оккупанта. По его словам, украинцы должны забыть все, что связано с россией.

Отбросить на 50 лет минимум. Без дискуссий, потому что это страна нацистов. Можно говорить, что там есть художники, творческая интеллигенция. Они все работают на режим, который убивает простых невинных украинцев,

– рассказал Садовый.

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Проблема с арендой жилья

По словам мэра Львова, процент людей, резко повысивших цены на аренду жилья, невелик. Садовый считает таких владельцев квартир мародерами.

Он подчеркнул, что тысячи львовян бесплатно принимали у себя людей, спасавшихся из опасных городов и сел. Кроме того, хостелы и гостиницы снижали стоимость проживания.

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