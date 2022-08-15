Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він відповів на закид, коли російськомовних не хочуть надавати послуги.

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"Це одиничні випадки, які роздмухані. Будь-яка людина, яка живе в Україні, вона знає мову. Вона розуміє мову. Можливо, хтось не хотів її використовувати, але зараз зрозумів – ти мусиш говорити рідною мовою, бо ти ідентифікуєш себе як громадянин України", – зазначив мер.

Відкинути все російське

Садовий сказав, що однозначно вважає російську мовою окупанта. За його словами, українці мають забути все, що пов'язане з росією.

Відкинути на 50 років мінімум. Без дискусій, бо це країна нацистів. Можна говорити, що там є митці, творча інтелігенція. Вони всі працюють на режим, який вбиває простих безневинних українців,

– розповів Садовий.

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Проблема з орендою житла

За словами мера Львова, відсоток людей, які різко підвищили ціни на оренду житла, невеликий. Садовий вважає таких власників квартир мародерами.

Він наголосив, що тисячі львів'ян безплатно приймали в себе людей, які рятувалися з небезпечних міст і сіл. Крім цього, хостели та готелі знижували вартість за проживання.

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