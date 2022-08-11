Свою історію дружина захисника Маріуполя розповіла у межах проєкту СВОЇ. Також жінка розповіла, як боялась проходити, де падали бомби, бо жити хочеться.

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Переселенка розповіла свою історію переїзду до Львова

Оксана Дубик виїхала з-під обстрілів у Маріуполі. Жінка покинула рідне місто разом зі своїм батьком. Пригадувала, що виїжджали наприкінці березня. Спочатку добрались до Запоріжжя. Потім до Львова їхали у переповненому купе.

Нас зустрів син. Він живе тут (у Львові – 24 канал) з 2015 року. Вчився у Харкові, але купили тут з невісткою квартиру, мають 2 діточок. Переїхали сюди жити й працювати. Обнялася з ним і, знаєте, зрозуміла, що це така рідна душа твоя, рідна дитиночка,

– пригадала жінка.

Згодом до жінки трішки приїхала донька з Києва. У Львові Оксана з двома подругами відкрила квітковий магазин.

Жінка розповіла, що Львів для неї – неймовірне місто, де живуть неймовірні люди.

"Вони добрі, вони йдуть назустріч. У них наскільки відкриті душі! Вони трошки повільніші, ніж ми, але то, може, й добре. Бо вони відкриті, вони допомагають і не задумуються над тим. Не мають з того ніякого зиску, але допомагають. Стільки людей… Мені допомагає міська влада, сусіди", – пригадала Оксана.

Додала, що коли чоловік повернеться з полону, – сам вирішить, де будуть жити.

Я закохана у Львів. Мені тут дуже подобається,

– запевнила Оксана Дубик.

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