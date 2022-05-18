Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. Такие случаи с заоблачными ценами на аренду пытаются сделать публичными.

Важно Это люди, которые стоптали имя моего народа, – Дорж Бату о бурятах, воевавших в Украине

Серьезное поднятие цен на аренду после 24 февраля – это мародерство

По мнению Андрея Садового, любой кардинальный подъем цен на аренду после 24 февраля – это просто мародерство. Во Львове знают о таких случаях и пытаются как можно быстрее сделать их максимально публичными, чтобы другие люди не думали резко "задирать" цены.

Мы такие кейсы делаем очень публичными. Но вы должны понимать, что какой-нибудь 0,1% ради денег готов и маму, и папу – все продать. Люди пишут заявления в правоохранительные органы – и такими недобросовестными арендаторами занимается полиция и налоговая,

– заявил Андрей Садовый.

Он добавил, что во Львове много примеров вполне добросовестных арендаторов. Есть сотни случаев, когда владельцы специально снизили цену. И тысячи – когда люди просто бесплатно принимали переселенцев у себя дома. Каждый помогает как может.

Даже некоторые отели во Львове снизили цену на номера на 30%. Они работают фактически на нулевую рентабельность, однако помогают переселенцам пережить весь ужас войны.

Во Львове строят реабилитационный центр

После победы Украины многие, побывавшие на боевых действиях, будут нуждаться в медицинской помощи. Во Львове уже начали строить специальный реабилитационный центр, который будет помогать военным.

Понимаем, что война принесет нам беду в виде, как минимум, 50 тысяч человек, нуждающихся в протезировании, имплантации, психологической реабилитации. Это также будет вклад Львова в победу. Мы работаем вместе с западными институтами. Сегодня нет времени ждать. Надо делать то, что ты можешь делать,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, недавно мэр Львова объяснил, почему оккупанты так часто атакуют Львов и область. Они хотят держать людей в напряжении.

Ранее – Садовый рассказал детали ночного обстрела Львовщины: видео