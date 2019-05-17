Садовый: Я не верю в эффективность этого парламента
Чем дольше этот парламент будет, тем больше он недобрых дел сделает для Украины. Такую позицию в эфире ток-шоу "Право на власть" выразил лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.
"Я бы на месте президента долго не думал. Парламент должен немедленно отменить неприкосновенность народных депутатов и принять новый закон о выборах, чтобы ликвидировать феодализм в округах, потому что там воруют наши с вами деньги.
А после этого нужно новый парламент и новых людей. И не надо бояться. Каждый день из бюджета государства – это 3 миллиарда гривен. Каждый час – это 125 миллионов. Эти средства сегодня тратятся неэффективно.
И чем дольше этот парламент будет, тем больше он недобрых дел сделает для Украины", – сказал Андрей Садовый.
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