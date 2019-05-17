Садовый: Я не верю в эффективность этого парламента

Чем дольше этот парламент будет, тем больше он недобрых дел сделает для Украины. Такую позицию в эфире ток-шоу "Право на власть" выразил лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

"Я бы на месте президента долго не думал. Парламент должен немедленно отменить неприкосновенность народных депутатов и принять новый закон о выборах, чтобы ликвидировать феодализм в округах, потому что там воруют наши с вами деньги.

А после этого нужно новый парламент и новых людей. И не надо бояться. Каждый день из бюджета государства – это 3 миллиарда гривен. Каждый час – это 125 миллионов. Эти средства сегодня тратятся неэффективно.

И чем дольше этот парламент будет, тем больше он недобрых дел сделает для Украины", – сказал Андрей Садовый.