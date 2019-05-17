Садовий: Я не вірю в ефективність цього парламенту

Що довше цей парламент буде, то більше він недобрих справ зробить для України. Таку позицію в ефірі ток-шоу "Право на владу" висловив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Я би на місці президента довго не думав. Парламент має негайно скасувати недоторканність народних депутатів та прийняти новий закон про вибори, аби ліквідувати феодалізм на округах, тому що там крадуть наші з вами гроші.

А після того треба новий парламент і нових людей. І не треба боятися. Кожен день із бюджету держави – це 3 мільярди гривень. Кожна година – це 125 мільйонів. Ці кошти сьогодні витрачаються неефективно.

І що довше цей парламент буде, то більше він недобрих справ зробить для України", – сказав Андрій Садовий.