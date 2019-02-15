Садовый назвал монетизацию субсидий подкупом избирателей

Давая сейчас эту подачку, на самом деле потом украдут в сто, тысячу раз больше. Через схемы, роттердамы, оффшоры.

Так сказал в эфире 1+1 кандидат на должность президента Украины Андрей Садовый.

По убеждению политика, повышение пенсий и монетизация субсидий сейчас – это банальный подкуп: "Бесспорно, эти вещи надо делать, но если это делают только перед выборами, то эта технология белыми нитками шита. Придумают потом очередную тарифную схему, чтобы увеличить свои прибыли. Уже "Роттердам+" от ставленника Порошенко добавил Ахметову 35 миллионов гривен прибыли".

Следовательно, Садовый обращается к людям не поддаваться на эти попытки подкупа.

"Сейчас они будут идти на все – подкупать, обманывать. Потому что земля под ними горит", – отметил Садовый.