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      Садовый назвал монетизацию субсидий подкупом избирателей

      33 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Давая сейчас эту подачку, на самом деле потом украдут в сто, тысячу раз больше. Через схемы, роттердамы, оффшоры.

      Так сказал в эфире 1+1 кандидат на должность президента Украины Андрей Садовый.

      По убеждению политика, повышение пенсий и монетизация субсидий сейчас – это банальный подкуп: "Бесспорно, эти вещи надо делать, но если это делают только перед выборами, то эта технология белыми нитками шита. Придумают потом очередную тарифную схему, чтобы увеличить свои прибыли. Уже "Роттердам+" от ставленника Порошенко добавил Ахметову 35 миллионов гривен прибыли".

      Следовательно, Садовый обращается к людям не поддаваться на эти попытки подкупа.

      "Сейчас они будут идти на все – подкупать, обманывать. Потому что земля под ними горит", – отметил Садовый.

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      Теги: Андрей Садовой Новости политики
      Источник: 24 Канал
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