Садовый назвал монетизацию субсидий подкупом избирателей
Давая сейчас эту подачку, на самом деле потом украдут в сто, тысячу раз больше. Через схемы, роттердамы, оффшоры.
Так сказал в эфире 1+1 кандидат на должность президента Украины Андрей Садовый.
По убеждению политика, повышение пенсий и монетизация субсидий сейчас – это банальный подкуп: "Бесспорно, эти вещи надо делать, но если это делают только перед выборами, то эта технология белыми нитками шита. Придумают потом очередную тарифную схему, чтобы увеличить свои прибыли. Уже "Роттердам+" от ставленника Порошенко добавил Ахметову 35 миллионов гривен прибыли".
Следовательно, Садовый обращается к людям не поддаваться на эти попытки подкупа.
"Сейчас они будут идти на все – подкупать, обманывать. Потому что земля под ними горит", – отметил Садовый.
Источник: 24 Канал
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