Садовий назвав монетизацію субсидій підкупом виборців
Даючи зараз оцю подачку, насправді потім вкрадуть в сто, тисячу разів більше. Через схеми, роттердами, офшори.
Так сказав в ефірі 1+1 кандидат на посаду президента України Андрій Садовий.
На переконання політика, підвищення пенсій та монетизація субсидій зараз – це банальний підкуп: "Безперечно, ці речі треба робити, але якщо це роблять лише перед виборами, то ця технологія білими нитками шита. Придумають потім чергову тарифну схему, аби збільшити свої прибутки. Вже "Роттердам+" від ставленика Порошенка додав Ахметову 35 мільйонів гривень прибутку".
Відтак, Садовий звертається до людей не піддаватися на ці спроби підкупу.
"Зараз вони будуть йти на все – підкупляти, дурити, обманювати. Тому що земля під ними горить", – наголосив Садовий.
Джерело: 24 Канал
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