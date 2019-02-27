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      Садовый называет мошенничеством отмену статьи за незаконное обогащение

      42 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Топ-чиновники из окружения Порошенко чувствуют, как власть ускользает у них из рук и пытаются избежать дальнейшей ответственности.

      Так кандидат в президенты Украины Андрей Садовый на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что Конституционный суд признал неконституционной норму закона, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

      По мнению Садового, сама собой статья 368-2 Уголовного кодекса о "незаконном обогащении" не внесла пока что больших изменений, поскольку ее внедрение и применение искусственно тормозится.

      "Но она может стать реальным оружием против коррумпированных чиновников и судей в руках тех, кто себе поставит цель очистить власть", – сказал Садовый.

      Политик отмечает, что статья Уголовного кодекса об обязанности публичных лиц объяснить происхождение своего имущества (и уголовная ответственность в случае невозможности сделать это) также была одним из требований в процессе получения безвиза с ЕС.

      Шаг за шагом власть отменяет институциональные достижения Украины, которые были достигнуты в первые годы после Майдана. Класть цветы перед камерами на Институтской, а потом тихо рвать на куски то, за что погибли украинцы, это верх цинизма,
      – считает кандидат в президенты.

      Напомним, 26 февраля СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

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      Теги: Новости политики Конституционный суд Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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