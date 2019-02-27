Садовый называет мошенничеством отмену статьи за незаконное обогащение

Топ-чиновники из окружения Порошенко чувствуют, как власть ускользает у них из рук и пытаются избежать дальнейшей ответственности.

Так кандидат в президенты Украины Андрей Садовый на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что Конституционный суд признал неконституционной норму закона, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

По мнению Садового, сама собой статья 368-2 Уголовного кодекса о "незаконном обогащении" не внесла пока что больших изменений, поскольку ее внедрение и применение искусственно тормозится.

"Но она может стать реальным оружием против коррумпированных чиновников и судей в руках тех, кто себе поставит цель очистить власть", – сказал Садовый.

Политик отмечает, что статья Уголовного кодекса об обязанности публичных лиц объяснить происхождение своего имущества (и уголовная ответственность в случае невозможности сделать это) также была одним из требований в процессе получения безвиза с ЕС.

Шаг за шагом власть отменяет институциональные достижения Украины, которые были достигнуты в первые годы после Майдана. Класть цветы перед камерами на Институтской, а потом тихо рвать на куски то, за что погибли украинцы, это верх цинизма,

– считает кандидат в президенты.

Напомним, 26 февраля СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.