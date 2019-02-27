Садовий називає шахрайством скасування статті за незаконне збагачення

Топ-чиновники з оточення Порошенка відчувають, як влада вислизає у них з рук і намагаються уникнути подальшої відповідальності.

Так кандидат на посаду президента України Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook прокоментував інформацію про те, що Конституційний суд визнав неконституційною норму закону, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

На переконання Садового, сама собою стаття 368-2 Кримінального кодексу про "незаконне збагачення" не зробила наразі великих змін, оскільки її впровадження і застосування штучно гальмується.

"Але вона може стати реальною зброєю проти корумпованих чиновників і суддів в руках тих, хто собі поставить за ціль очистити владу", – сказав Садовий.

Політик наголошує, що стаття Кримінального кодексу про обов’язок публічних осіб пояснити походження свого майна (і кримінальна відповідальність у випадку неможливості зробити це) також була однією з вимог в процесі отримання безвізу з ЄС.

Крок за кроком влада скасовує інституційні здобутки України, які були досягнуті в перші роки після Майдану. Класти квіти перед камерами на Інститутській, а потім тихо рвати на шматки те, за що загинули українці, це верх цинізму,

– вважає кандидат у президенти.

Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.