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      Садовий називає шахрайством скасування статті за незаконне збагачення

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Топ-чиновники з оточення Порошенка відчувають, як влада вислизає у них з рук і намагаються уникнути подальшої відповідальності.

      Так кандидат на посаду президента України Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook прокоментував інформацію про те, що Конституційний суд визнав неконституційною норму закону, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

      На переконання Садового, сама собою стаття 368-2 Кримінального кодексу про "незаконне збагачення" не зробила наразі великих змін, оскільки її впровадження і застосування штучно гальмується.

      "Але вона може стати реальною зброєю проти корумпованих чиновників і суддів в руках тих, хто собі поставить за ціль очистити владу", – сказав Садовий.

      Політик наголошує, що стаття Кримінального кодексу про обов’язок публічних осіб пояснити походження свого майна (і кримінальна відповідальність у випадку неможливості зробити це) також була однією з вимог в процесі отримання безвізу з ЄС.

      Крок за кроком влада скасовує інституційні здобутки України, які були досягнуті в перші роки після Майдану. Класти квіти перед камерами на Інститутській, а потім тихо рвати на шматки те, за що загинули українці, це верх цинізму,
       вважає кандидат у президенти.

      Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

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      Теги: Новини політики Конституційний суд Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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