Садовый обнародовал критерии для объединения на выборах
Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый озвучил критерии, на основе которых его политсила готова объединять свои усилия во время будущих выборов.
Об этом мэр Львова объявил в Луцке, отвечая на вопросы местных активистов во время встречи Urban Talks. Lutsk & Lviv, а видео с мероприятия политик опубликовал на своей странице в Facebook.
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Так, по словам Садового, "Самопомич" готова объединяться с теми, кто выступает за "максимальное обновление политического класса в стране".
В частности, он напомнил, что критерии для объединения, для "Самопомочи" являются "исходными позициями", не изменились с 2014 года.
"Это отсутствие коррупционных шлейфов, отсутствие партбилетов "Партии регионов" и Компартии в политической биографии, а также отсутствие опыта пребывания на должностях депутатов и министров до 2014 года. Что касается последних, то эти люди своей деятельностью и бездеятельностью довели страну до разрушения, до большого кризиса, до беды, до того, что мы имеем часть страны в оккупации", – отметил Андрей Садовый.
В то же время лидер "Самопомочи" подчеркнул, что его принцип – быть успешным в успешной стране и ее строить.
Напомним, на мартовском съезде Объединения "Самопомич" в Киеве Андрей Садовый заявил, что партия будет принимать активное участие в предстоящих президентских и парламентских выборах. Своего кандидата на пост Президента "Самопомич" назовет осенью.
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