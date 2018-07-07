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Садовий оприлюднив критерії для об'єднання на виборах

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Андрій Садовий
Андрій Садовий / 24 канал

Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий озвучив критерії, на основі яких його політсила є готовою об‘єднувати свої зусилля під час майбутніх виборів.

Про це мер Львова оголосив у Луцьку, відповідаючи на запитання місцевих активістів під час зустрічі Urban Talks. Lutsk & Lviv, а відео із заходу політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Так, за словами Садового, "Самопоміч" є готовою об‘єднуватись з тими, хто виступає за "максимальне оновлення політичного класу в країні".

Зокрема, він нагадав, що критерії для об‘єднання, які для "Самопомочі" є "вихідними позиціями", не змінились з 2014 року.

"Це відсутність корупційних шлейфів, відсутність партквитків "Партії регіонів" і Компартії в політичній біографії, а також відсутність досвіду перебування на посадах нардепів і міністрів до 2014 року. Щодо останніх, то ці люди своєю діяльністю та бездіяльністю довели країну до руйнації, до великої кризи, до біди, до того, що ми маємо частину країни в окупації", – зауважив Андрій Садовий.

Водночас лідер "Самопомочі" підкреслив, що його принцип бути успішним у успішній країні та її будувати.

Нагадаємо, на березневому з‘їзді Об‘єднання "Самопоміч" у Києві Андрій Садовий заявив, що партія братиме активну участь у майбутніх президентських та парламентських виборах. Свого кандидата на посаду Президента "Самопоміч" назве восени.

Теги: Новини України Андрій Садовий Самопоміч Президентські вибори 2019 Новини політики
Джерело: 24 канал
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