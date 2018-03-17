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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Садовий заявив про "активну участь "Самопомочі" у президентських та парламентських виборах

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Андрій Садовий
Андрій Садовий

Під час виступу на ХІV з’їзді "Об’єднання "Самопоміч" лідер партії Андрій Садовий закликав однопартійців бути готовими до "турбуленцій" та наголосив на першочергових завданнях політичної сили.

"Українці, збентежені неочікуваною незалежністю в 91-му році, засліплені омріяними національними символами, змучені подальшими економічними негараздами просто не помітили, як у них вкрали те, що мало б їм належати – країну. Вони пробудилися лише тоді, коли опинилися на межі життя і смерті", – сказав Андрій Садовий.

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Головним викликом політичної сили він назвав виведення найбіднішої країни Європи з глибокого занепаду та деградації: "Ми маємо повернути вкрадену країну людям! Зупинити відтік найталановитіших та найпрацьовитіших громадян, які масово покидають Україну. Переконати молодь повірити в те, що саме тут, на цій землі вони можуть збудувати своє майбутнє".

Лідер партії наголосив, що мета "Самопомочі" – успішна і справедлива держава.

"Чи будуть у нас союзники у цій справі? На нашому логотипі є слово "об’єднання". Ми не закритий клуб і декларуємо готовність до співпраці та координації дій. Єдина передумова – це спільні з нами цінності. Якщо вони є і вони справжні – ми готові до спільної роботи", – сказав Андрій Садовий.

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Водночас справжніми союзниками він назвав громадян України – всіх тих, кому по праву має належати Україна.

"Це їх інтереси ми представляємо. Хоч я свідомий, що не до усіх зуміємо донести ці ідеї і переконати в щирості наших намірів. Опір і протидія будуть надзвичайними", – наголосив Андрій Садовий.

Лідер Об’єднання повідомив, що партія братиме активну участь у президентських та парламентських виборах: "Ми зобов’язані донести наші ідеї до максимальної кількості людей. І ми зобов’язані перемагати".

Нагадаємо, 17 березня у Києві відбувається ХІV з’їзді "Об’єднання "Самопоміч". Повний текст виступу

Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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