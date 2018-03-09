Від України очікують реформ, – Садовий після зустрічей в Конгресі США

Лідер Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий та голова фракції "Самопомочі" Олег Березюк зустрілись у Вашингтоні з головою комітету Конгресу США з міжнародних питань Едом Ройсом.

Як передає прес-служба "Самопомочі", конгресмен Ройс запевнив українську делегацію у підтримці України.

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"В Конгресі ми маємо потужну підтримку. Конгресмен Ройс неодноразово відвідував Україну і стоїть на твердих позиціях щодо опору російській агресії. Тут все чітко і очевидно. Натомість, від нас очікують реформ. Зокрема, у Вашингтоні дуже пильно слідкують за розвитком ситуації навколо законопроекту про антикорупційний суд. Для всіх тут очевидно, що українська влада зараз намагається узалежнити його і зробити недієздатним. Це може дуже погано закінчитись. Я сподіваюсь Президент Порошенко усвідомлює всі наслідки", – прокоментував зустріч Андрій Садовий.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий перебуває з візитом у США, де зустрівся з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо. Вони обговорили питання підтримки політичним істеблішментом США України на усіх рівнях та роль і перспективи розвитку української громади в Нью-Йорку.



6 березня керівництво "Самопомочі" зустрілось зі спецпредставником Держдепу Куртом Волкером у Вашингтоні, під час якої обговорили питання українсько-американських стосунків, зокрема стратегії боротьби з російською агресією та проведення реформ в Україні.