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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

От Украины ожидают реформ, – Садовый после встреч в Конгрессе США

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Андрей Садовый и Олег Березюк встретились с Эдом Ройсом в США
Андрей Садовый и Олег Березюк встретились с Эдом Ройсом в США / Фото из свободных источников

Лидер Объединения "Самопомич" Андрей Садовый и председатель фракции "Самопомочи" Олег Березюк встретились в Вашингтоне с председателем комитета Конгресса США по международным вопросам Эдом Ройсом.

Конгрессмен Ройс заверил украинскую делегацию в поддержке Украины, передает пресс-служба "Самопомочи".

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"В Конгрессе мы имеем мощную поддержку. Конгрессмен Ройс неоднократно посещал Украину и стоит на твердых позициях относительно сопротивления российской агрессии. Здесь все четко и очевидно. Зато от нас ожидают реформ. В частности, в Вашингтоне очень внимательно следят за развитием ситуации вокруг законопроекта об антикоррупционном суде. Для всех здесь очевидно, что украинская власть сейчас пытается сделать зависимым его и сделать недееспособным. Это может очень плохо закончиться. Я надеюсь Президент Порошенко осознает все последствия ", – рассказал Андрей Садовый.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый находится с визитом в США, где встретился с мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио. Они обсудили вопросы поддержки политическим истеблишментом США Украины на всех уровнях и роль и перспективы развития украинской общины в Нью-Йорке.

6 марта руководство "Самопомочи" встретилось со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером в Вашингтоне, где обсудили вопросы украинско-американских отношений, в частности стратегии борьбы с российской агрессией и проведение реформ в Украине.

Теги: Новости США Новости политики Новости Украины Самопомич Андрей Садовой
Источник: 24 Канал
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