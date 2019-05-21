Садовый поддержал решение о созыве ВР на последнее внеочередное заседание перед роспуском
Созвать парламент на последнее внеочередное заседание перед роспуском – правильное решение.
Об этом в своем Telegram-канале написал лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.
Вчера политик сказал, что необходимо созвать внеочередное заседание Рады. Сегодня же Президент Украины поручил нардепам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о незаконном обогащении и закон о выборах до роспуска Рады.
"Изменение избирательного закона – это последнее, что может и должна сделать эта Рада", – написал Садовый.
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