Садовий назвав правильним рішення про скликання ВР на останнє позачергове засідання
Скликати парламент на останнє позачергове засідання перед розпуском – правильне рішення.
Про це у своєму Telegram-каналі написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.
Вчора політик сказав, що необхідно скликати позачергове засідання Ради. Сьогодні ж Президент України доручив нардепам схвалити закон про зняття депутатської недоторканості, закон про незаконне збагачення та закон про вибори до розпуску Ради.
"Зміна виборчого закону – це останнє, що може і мусить зробити ця Рада", – написав Садовий.
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