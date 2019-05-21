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      Садовий назвав правильним рішення про скликання ВР на останнє позачергове засідання

      368 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Скликати парламент на останнє позачергове засідання перед розпуском – правильне рішення.

      Про це у своєму Telegram-каналі написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      Вчора політик сказав, що необхідно скликати позачергове засідання Ради. Сьогодні ж Президент України доручив нардепам схвалити закон про зняття депутатської недоторканості, закон про незаконне збагачення та закон про вибори до розпуску Ради.

      "Зміна виборчого закону – це останнє, що може і мусить зробити ця Рада", – написав Садовий.

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      Теги: Новини політики Верховна Рада Розпуск Ради Самопоміч Андрій Садовий
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