Садовий назвав правильним рішення про скликання ВР на останнє позачергове засідання

Скликати парламент на останнє позачергове засідання перед розпуском – правильне рішення.

Про це у своєму Telegram-каналі написав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Вчора політик сказав, що необхідно скликати позачергове засідання Ради. Сьогодні ж Президент України доручив нардепам схвалити закон про зняття депутатської недоторканості, закон про незаконне збагачення та закон про вибори до розпуску Ради.

"Зміна виборчого закону – це останнє, що може і мусить зробити ця Рада", – написав Садовий.